Зинченко поцеловал журналистку после победы над Сербией

Украинец ярким поступком завершил свое интервью после победного матча сборной.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отличился своим поступком на интервью после поединка с Сербией в рамках отбора на Евро-2020.

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Полузащитник Манчестер Сити давал флеш-интервью корреспондентке телеканалов Футбол 1/2 Владе Седан. Когда Зинченко ответил на все вопросы, то он приобнял журналистку и поцеловал ее в щеку.

Напомним, сборная Украины обыграла сборную Сербии в квалификации на Евро-2020 со счетом 5:0. Смотрите видео голов и обзор матча Украина - Сербия.

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