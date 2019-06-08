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Зинченко поцеловал журналистку после победы над Сербией

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Украинец ярким поступком завершил свое интервью после победного матча сборной.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отличился своим поступком на интервью после поединка с Сербией в рамках отбора на Евро-2020.

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Полузащитник Манчестер Сити давал флеш-интервью корреспондентке телеканалов Футбол 1/2 Владе Седан. Когда Зинченко ответил на все вопросы, то он приобнял журналистку и поцеловал ее в щеку.

Напомним, сборная Украины обыграла сборную Сербии в квалификации на Евро-2020 со счетом 5:0. Смотрите видео голов и обзор матча Украина - Сербия.

Читайте также реакцию соцсетей на победу сборной Украины над Сербией.

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Теги: Александр Зинченко, сборная Украины по футболу, сборная Сербии по футболу, Евро-2020, футбол, вне игры, интервью, видео
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Это девушка Андрея Борячука.Зина и Борячук-лучшие друзья ещё со времён молодежек "Шахтера".
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