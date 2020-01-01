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Отец Яремчука не сдержал слезы после дебютного гола сына за сборную Украины

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Родители Романа Яремчука очень рады, что их сын забил гол в ворота сборной Сербии.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
УАФ

Вчера, 7-го июня, национальная команда Украины разгромила сборную Сербии со счетом 5:0 в рамках отборочного турнира к Евро-2020.

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В этом поединке форвард украинской команды Роман Яремук забил свой дебютный гол за сборную. Родители нападающего присутствовали на трибунах, а отец не сдержал слезы после гола своего сына.

Гол Яремчука:

Реакция родителей на гол:

Смотрите видео голов и обзор матча Украина - Сербия.

Вашему вниманию также реакция соцсетей на победу сборной Украины над Сербией.

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Теги: Роман Яремчук, сборная Украины по футболу, сборная Сербии по футболу, Евро-2020, футбол, гол
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