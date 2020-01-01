Зинченко: Мы ничего не позволили создать сопернику

Александр Зинченко прокомментировал крупную победу сборной Украины над Сербией.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал разгромную победу национальной команды в матче против Сербии в рамках отбора на Евро-2020.

"Не хотелось бы комментировать игру соперника, нам удалось добыть три очка. Все болельщики получили удовольствие от игры и это самое главное.

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Мы во время матча перестроились под игру сопернику, и нам все удалось. Когда нужно было мы контролировали мяч, когда нет - мы контролировали зоны.

Переломный момент? Сложно выделить какой-то один гол. Мы ничего не позволили создать сопернику", - отметил Зинченко в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, сборная Украины обыграла сборную Сербии в квалификации на Евро-2020 со счетом 5:0. Смотрите видео голов и обзор матча Украина - Сербия.

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