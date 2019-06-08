За эту сборную хочется болеть и сердцем, и душой: реакция соцсетей на победу Украины

Читайте лучшие комментарии экспертов и фанатов о победе сборной Украины над Сербией.

Сборная Украины разгромила сборную Сербии в матче квалификации на Евро-2020 (5:0).

В первом тайме Цыганков впервые за сборную оформил дубль, а во втором Коноплянка забил два гола в одном матче впервые за год, а также дебютным голом отметился Яремчук

Смотрите видео голов матча Украина - Сербия.

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Кілька штрихів:

- реалізували більше половини ударів у площину

- у площину били більше, ніж повз ворота

- по ходу гри тільки додавали в чистоті пасів, що свідчить - не втрачали контролю над м'ячем і грою



Зразково-показова перемога. #UKRSRB 🇺🇦🇷🇸🦁 — Artur Valerko (@ArchieValerko) 7 июня 2019 г.

Це була збірна, за яку хочеться вболівати і душею, і серцем. Неймовірний матч. Всіх вітаю. Слава Україні! Ні натуралізації. — Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) 7 июня 2019 г.

Сегодня у Сборной 🇺🇦 в составе вышло 6(!) левшей!!! Я не помню чтобы было одновременно на поле больше 2-3.А левши-то в основном особенные😁 — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 7 июня 2019 г.

Ребят, ну сегодня Вы были очень крутыми! Запомните, как Вы играли сегодня и играйте так ВСЕГДА: уверенно, конструктивно и смело. Вы лучшие! Андрей Шевченко, отдельный респект Вам! Ваша работа видна.#UKRSRB #МиЗбірна #УкраїнаСербія — Roman Shevchenko (@romanfinansi) 7 июня 2019 г.

Ааааааааа 💞 Як же це прекрасно, ніби в дитинство повернулась. Вже й забула, що хлопці в нашій формі можуть ТАК грати. Дякую, Шева #головнакоманда #UKRSRB — LI (@LiaZelinska) 7 июня 2019 г.

Я никогда не видел чтоб они так играли, игра в одно касание, Зинченко просто везде, Караваев отбирал все что можно и нельзя, Цыганков - с ума сойти, два типичных смещения Коноплянки и два гола, это всё фантастика! #головнакоманда #УкраинаСербия — тим тим (@tima_ibragimov) 7 июня 2019 г.

Запам‘ятайте цей день! Ми ніколи так круто не грали #українасербія 👏👏👏👏👏❤️ — Роман Бебех (@roman_bebekh) 7 июня 2019 г.

Для Конопы тоже очень важные голы,сезон такой себе у него вышел...А Малина сегодня походу себя куда-то высоко продал.ИМХО🤷🏻‍♂️ — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 7 июня 2019 г.

Фантастика!

Лучшая игра сборной за всё время #UKRSRB

Никогда бы не подумал, что мы можем обыграть сербов 5:0.

Главное теперь - сохранить такой же настрой на Люксембург, очки не пахнут. Ну и спасибо за этот матч, пацаны! — Максим Мелешенко (@mm_pokerplayer) 7 июня 2019 г.

Я в это не верю. Украинаааааа 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦#ГоловнаКоманда — VlasenkoIgor29 (@VlasenkoIgor29) 7 июня 2019 г.

Я шалено радий, що я це бачив🇺🇦

5:0, браво👏

Тепер тримайте планку з Люксембургом💪#ГоловнаКоманда pic.twitter.com/4QnxnCXh7f — Дмитрий (@dmitriykhromov) 7 июня 2019 г.

Зовсім не виключаю, що Крстаїча чекає звільнення вже сьогодні. Напередодні читав сербську пресу: вагон претензій щодо його конфліктів з гравцями, брак авторитету та довіри збоку підопічних. І от - наслідки. Хоча це абсолютно не применшує чудово організовану гру нашої збірної! — Кирило Круторогов (@Krutorogov) 7 июня 2019 г.

Я пишаюся ТАКОЮ збірною України!!! Дякую!!!👏 — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 7 июня 2019 г.

Браво, збірна України! Радість і гордість за таку гру та результат у важливому та принциповому матчі! #Головнакоманда дарує фантастичний настрій! — Кирило Круторогов (@Krutorogov) 7 июня 2019 г.

Крута, змістовна і видовищна гра збірної. І шалена підтримка фартового Львова. 5:0!!! 💙💛 #ГоловнаКоманда — Kyrylo Sydorchuk (@k_sydorchuk) 7 июня 2019 г.

Хоть убейте, но игрок матча — Малиновский. Предголевая при первом голе, несколько изысканых ключевых передач, в том числе две голевых. Дирижёр из глубины. За это известному хорвату мяч золотой дали... #UKRSRB #УкраинаСербия pic.twitter.com/izZ2wxzClH — Левенко Святослав (@svisvilev) 7 июня 2019 г.

Видимо, Зинченко тайком привез Гвардиолу на подготовку к этому матчу, иначе я не могу объяснить, как Украина настолько охерительно играла! ))

Шева @jksheva7 , надеюсь, мы продолжим демонстрировать такой качественный футбол! #УкраїнаСербія #украинасербия — Dmitry Maximovich (@DmitryMaxx) 7 июня 2019 г.

Определенно матч года, надеюсь наши и дальше будут так играть и радовать своей игрой #УкраїнаСербія — -_- (@sosni_xuitsa) 7 июня 2019 г.

Ребята, поверьте человеку, который не просто любит футбол, а живет этой игрой! У нас охуительная сборная!!! ПРОСТО ОХУИТЕЛЬНАЯ!!! Какую крутую банду сколотил АНШ!!! НУ ЭТО ЖЕ ПЕСНЯ!!! Это просто космически новый уровень!!! Европейский уровень!!! #УкраїнаСербія — [MAX] (@Det_Max) 7 июня 2019 г.

Как же приятно смотреть на нашу сборную. Безграничное желание, бешеная скорость и четкое понимание того, в какой футбол хочется играть. #УкраїнаСербія — Kirill Cousteauv (@kcousteauv) 7 июня 2019 г.

А ведь это не так сложно- играть в одно касание, правда? #УкраїнаСербія #UKRSRB — Свитер с оленями (@Greenapple201) 7 июня 2019 г.

Фантастика!

Лучшая игра сборной за всё время #UKRSRB

Никогда бы не подумал, что мы можем обыграть сербов 5:0.

Главное теперь - сохранить такой же настрой на Люксембург, очки не пахнут. Ну и спасибо за этот матч, пацаны! — Максим Мелешенко (@mm_pokerplayer) 7 июня 2019 г.

Вашему вниманию также комментарий главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.