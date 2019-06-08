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За эту сборную хочется болеть и сердцем, и душой: реакция соцсетей на победу Украины

Комментариев: 1
Читайте лучшие комментарии экспертов и фанатов о победе сборной Украины над Сербией.
Украина - Сербия: реакция соцсетей
Украина - Сербия: реакция соцсетей
ФФУ (УАФ)

Сборная Украины разгромила сборную Сербии в матче квалификации на Евро-2020 (5:0).

В первом тайме Цыганков впервые за сборную оформил дубль, а во втором Коноплянка забил два гола в одном матче впервые за год, а также дебютным голом отметился Яремчук

Смотрите видео голов матча Украина - Сербия.

Читайте реакцию соцсетей на победу сборной Украины над Сербией:

Вашему вниманию также комментарий главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

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Теги: сборная Украины по футболу, сборная Сербии по футболу, Евро-2020, футбол, реакция соцсетей
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  08.06.2019, 09:13
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гость
Вы Испанцев или Немцев так же обыграйте тогда вопите))
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