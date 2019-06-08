За эту сборную хочется болеть и сердцем, и душой: реакция соцсетей на победу Украины
Сборная Украины разгромила сборную Сербии в матче квалификации на Евро-2020 (5:0).
В первом тайме Цыганков впервые за сборную оформил дубль, а во втором Коноплянка забил два гола в одном матче впервые за год, а также дебютным голом отметился Яремчук
Смотрите видео голов матча Украина - Сербия.
Читайте реакцию соцсетей на победу сборной Украины над Сербией:
Кілька штрихів:— Artur Valerko (@ArchieValerko) 7 июня 2019 г.
- реалізували більше половини ударів у площину
- у площину били більше, ніж повз ворота
- по ходу гри тільки додавали в чистоті пасів, що свідчить - не втрачали контролю над м'ячем і грою
Зразково-показова перемога. #UKRSRB 🇺🇦🇷🇸🦁
Це була збірна, за яку хочеться вболівати і душею, і серцем. Неймовірний матч. Всіх вітаю. Слава Україні! Ні натуралізації.— Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) 7 июня 2019 г.
Сегодня у Сборной 🇺🇦 в составе вышло 6(!) левшей!!! Я не помню чтобы было одновременно на поле больше 2-3.А левши-то в основном особенные😁— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 7 июня 2019 г.
Ребят, ну сегодня Вы были очень крутыми! Запомните, как Вы играли сегодня и играйте так ВСЕГДА: уверенно, конструктивно и смело. Вы лучшие! Андрей Шевченко, отдельный респект Вам! Ваша работа видна.#UKRSRB #МиЗбірна #УкраїнаСербія— Roman Shevchenko (@romanfinansi) 7 июня 2019 г.
Ааааааааа 💞 Як же це прекрасно, ніби в дитинство повернулась. Вже й забула, що хлопці в нашій формі можуть ТАК грати. Дякую, Шева #головнакоманда #UKRSRB— LI (@LiaZelinska) 7 июня 2019 г.
Я никогда не видел чтоб они так играли, игра в одно касание, Зинченко просто везде, Караваев отбирал все что можно и нельзя, Цыганков - с ума сойти, два типичных смещения Коноплянки и два гола, это всё фантастика! #головнакоманда #УкраинаСербия— тим тим (@tima_ibragimov) 7 июня 2019 г.
Запам‘ятайте цей день! Ми ніколи так круто не грали #українасербія 👏👏👏👏👏❤️— Роман Бебех (@roman_bebekh) 7 июня 2019 г.
Для Конопы тоже очень важные голы,сезон такой себе у него вышел...А Малина сегодня походу себя куда-то высоко продал.ИМХО🤷🏻♂️— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 7 июня 2019 г.
Фантастика!— Максим Мелешенко (@mm_pokerplayer) 7 июня 2019 г.
Лучшая игра сборной за всё время #UKRSRB
Никогда бы не подумал, что мы можем обыграть сербов 5:0.
Главное теперь - сохранить такой же настрой на Люксембург, очки не пахнут. Ну и спасибо за этот матч, пацаны!
Я в это не верю. Украинаааааа 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦#ГоловнаКоманда— VlasenkoIgor29 (@VlasenkoIgor29) 7 июня 2019 г.
Я шалено радий, що я це бачив🇺🇦— Дмитрий (@dmitriykhromov) 7 июня 2019 г.
5:0, браво👏
Тепер тримайте планку з Люксембургом💪#ГоловнаКоманда pic.twitter.com/4QnxnCXh7f
Зовсім не виключаю, що Крстаїча чекає звільнення вже сьогодні. Напередодні читав сербську пресу: вагон претензій щодо його конфліктів з гравцями, брак авторитету та довіри збоку підопічних. І от - наслідки. Хоча це абсолютно не применшує чудово організовану гру нашої збірної!— Кирило Круторогов (@Krutorogov) 7 июня 2019 г.
Я пишаюся ТАКОЮ збірною України!!! Дякую!!!👏— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 7 июня 2019 г.
Браво, збірна України! Радість і гордість за таку гру та результат у важливому та принциповому матчі! #Головнакоманда дарує фантастичний настрій!— Кирило Круторогов (@Krutorogov) 7 июня 2019 г.
Крута, змістовна і видовищна гра збірної. І шалена підтримка фартового Львова. 5:0!!! 💙💛 #ГоловнаКоманда— Kyrylo Sydorchuk (@k_sydorchuk) 7 июня 2019 г.
Хоть убейте, но игрок матча — Малиновский. Предголевая при первом голе, несколько изысканых ключевых передач, в том числе две голевых. Дирижёр из глубины. За это известному хорвату мяч золотой дали... #UKRSRB #УкраинаСербия pic.twitter.com/izZ2wxzClH— Левенко Святослав (@svisvilev) 7 июня 2019 г.
Це просто щось неймовірне! Сьогодні збірна України показала кращу гру за всю свою історію!— Volodymyr Demyda (@VolodymyrDemyda) 7 июня 2019 г.
Браво Циганков,Браво Зінченко,Браво Шевченко,Браво Збірна України! З перемогою нація!#UKRSRB #UkraineSerbia #УкраїнаСербія #Україна pic.twitter.com/vLvQ3F9rHz
Сборная Украины просто шикарна!!! #УкраїнаСербія #Україна #украина— Олег (@olegsaytarly) 7 июня 2019 г.
Видимо, Зинченко тайком привез Гвардиолу на подготовку к этому матчу, иначе я не могу объяснить, как Украина настолько охерительно играла! ))— Dmitry Maximovich (@DmitryMaxx) 7 июня 2019 г.
Шева @jksheva7 , надеюсь, мы продолжим демонстрировать такой качественный футбол! #УкраїнаСербія #украинасербия
Определенно матч года, надеюсь наши и дальше будут так играть и радовать своей игрой #УкраїнаСербія— -_- (@sosni_xuitsa) 7 июня 2019 г.
Ребята, поверьте человеку, который не просто любит футбол, а живет этой игрой! У нас охуительная сборная!!! ПРОСТО ОХУИТЕЛЬНАЯ!!! Какую крутую банду сколотил АНШ!!! НУ ЭТО ЖЕ ПЕСНЯ!!! Это просто космически новый уровень!!! Европейский уровень!!! #УкраїнаСербія— [MAX] (@Det_Max) 7 июня 2019 г.
Это точно сборная Украины играет? ) 😮😮😮 #УкраїнаСербія— Константин (@Kostya_NCFC_UA) 7 июня 2019 г.
Как же приятно смотреть на нашу сборную. Безграничное желание, бешеная скорость и четкое понимание того, в какой футбол хочется играть. #УкраїнаСербія— Kirill Cousteauv (@kcousteauv) 7 июня 2019 г.
5:0!! Ребята, спасибо! 🇺🇦⚽🎉 Шева - ты заслужил скандирование на стадионе! Молодцы! #УкраїнаСербія #ЧЕ2020— Yevgeniya Golovina (@Eugenia_Gol) 7 июня 2019 г.
А ведь это не так сложно- играть в одно касание, правда? #УкраїнаСербія #UKRSRB— Свитер с оленями (@Greenapple201) 7 июня 2019 г.
Фантастика!— Максим Мелешенко (@mm_pokerplayer) 7 июня 2019 г.
Лучшая игра сборной за всё время #UKRSRB
Никогда бы не подумал, что мы можем обыграть сербов 5:0.
Главное теперь - сохранить такой же настрой на Люксембург, очки не пахнут. Ну и спасибо за этот матч, пацаны!
Вашему вниманию также комментарий главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.
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