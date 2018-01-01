Стал известен соперник сборной Украины U-20 в полуфинале чемпионата мира

Сборная Италии переиграла Мали со счетом 4:2.

Сборная Италии стала соперником сборной Украины в полуфинале чемпионата мира 2019 среди команд U-20.

В польском городе Тыхы Италия обыграла Мали со счетом 4:2.

Матч выдался достаточно боевой. Малийцы дважды по ходу матча отыгрывались, не давая расслабиться итальянцам. Однако, номинальные хозяева на протяжении двух минут сумели забить два победных гола за 6 минут до конца основного времени.

Таким образом, поединок Украина — Италия станет первым полуфинальным матчем чемпионата.

Италия (U-20) — Мали (U-20) 4:2

Голы: Коне, 12 (аг), Пинамонти, 60, 83, Фраттези, 84 — Койта, 38, Камара, 79.

Италия: Плиццари — Габбия, Дель Прато, Раньери — Белланова, Фраттези, Эспозито (Беттелла, 68), Пеллегрини, Трипальделли — Скамакка, Пинамонти (Оливьери, 88).

Мали: Койта — Фофана (Траоре, 90+1), Диаби, Кануте, Конан — Камара, Сиссоко, Диаките — Койта, Коне (Траоре, 69), Драме (Конте, 85).

Предупреждение: Сиссоко.

Удаление: Диаките, 21 (грубая игра).

На 97-й минуте Койта (Мали) не реализовал пенальти.