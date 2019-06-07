Сборная Украины U-20 вышла в полуфинал чемпионата мира

Подопечные Петракова в четвертьфинале переиграли Колумбию.

Сборная Украины U-20 впервые играла в четвертьфинале чемпионата мира, но на этом решила не останавливаться и прошла в следующую стадию, обыграв Колумбию 1:0.

Решающим стал гол на 11-й минуте матча после ошибки колумбийцев. После заброса в центр поля от наших защитников, Сикан выиграл воздух, вратарь колумбийцев зачем-то выбежал за пределы штрафной, серия ошибок и рикошетов привела к тому, что наш форвард с 30-ти метров отправил мяч в пустые ворота.

Украинцы и до гола действовали увереннее и острее, и после гола продолжили играть в свою игру, периодически создавая напряжение у ворот соперника. Колумбия если и доходила до ворот Кучерука, но не беспокоила нашего вратаря, который заменил Лунина, отправившегося в национальную сборную.

Красноречива статистика говорила о 6 ударах в первом тайме у колумбийцев, но ни один из них не был в створ ворот. У Украины этот показатель был равен 4 ударам, 3 в площадь, из которых один стал голом.

В перерыве оба тренера сделали замены и вышедшие Карбонеро и Цитаишвили сыграли заметную роль во втором тайме.

Сперва заметнее был Цитаишвили, который должен был забивать, когда сперва Корниенко после выхода практически один на один не сумел переиграть голкипера, а дальше уже Цитаишвили без помех бил с линии вратарской и послал мяч над дальней девяткой.

К средине тайма украинцы начали уставать, а Колумбия стала сбиваться на финальный штурм. Вот тогда стал заметным уже Карбонеро. Именно на его счету первый удар в створ колумбийцев на 80-й минуте – Кучерук сделал сейв. Затем Йохан простил нас, из пределов штрафной не попав в дальний угол. А спустя еще несколько минут Карбонеро покинул поле – он грубо сыграл против Попова, арбитр посмотрел повтор и оставил Колумбию в меньшинстве.

Увы, Попов тоже не смог продолжить игру, а ведь он важный исполнитель в команде Петракова. Посмотрим, насколько серьезное повреждение у одного из лидеров сборной.

А колумбийцы в оставшееся время и вдесятером продолжали атаковать и оставшиеся минут 10 с учетом компенсированного времени выдались невероятно тяжелыми. Наши парни играли на отбой, из последних сил, но выстояли и оформили выход в полуфинал чемпионата мира.

11 июня наша сборная сыграет с победителем встречи Италия — Мали. В этом матче под вопросом участие Попова из-за травмы, а вот Цитаишвили точно не поможет команде из-за перебора желтых карточек.

Колумбия U-20 — Украина U-20 0:1

Гол: Сикан, 11.

Колумбия U-20: Миейр — Куэста, Арройо (Сандовал, 60), Цифуентес, Переа (Карбонеро, 46), Ангуло, Алварадо (Кайседо, 71), Эрнандес, Синистерра, Палма, Вера.

Украина U-20: Кучерук — Конопля, Бондарь, Попов (Сафронов, 87), Бескоровайный, Корниенко — Чех, Дрышлюк — Кащук (Цитаишвили, 46), Сикан (Супряга, 62), Булеца.

Предупреждения: Цифуентес, Палма, Арройо, Ангуло — Кащук, Цитаишвили, Бескоровайный.

Удаление: Карбонеро, 86 (прямая красная карточка).