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Зинченко: У нашей сборной наблюдается очевидный прогресс

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Александр Зинченко - о тренерстве Андрея Шевченко в сборной Украины.
Александр Зинченко и Андрей Шевченко
Александр Зинченко и Андрей Шевченко
ФФУ (УАФ)

Полузащитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал об успехаха главного тренера Андрея Шевченко в качестве тренера национальной команды.

"Я считаю, что сочетвние опыта и молодости, который сохраняется в нашей команде, - это лучшее, что может быть. Возглавив сборную, Андрей Николаевич с первого же дня начал прививать свои идеи, и у него это получается - с каждым сбором, с каждой игрой. Многие не понимают, как это непросто, когда ты встречаешься с командой раз в три месяца, и у тебя есть меньше недели для подготовки к матчу. Необходимо знать функциональное состояние всех игроков, собрать все факторы, так сказать, в кучу да еще и показать качественный футбол и при этом добиться результата! Это очень непросто!

Сложно бывает перестроиться и ребятам, которые приезжают из своих клубов, где у каждого из них свои требования. Но я хочу сказать, что в игре нашей команды наблюдается очевидный прогресс. Да, есть неудачные поединки, есть матчи, где у нас что-то не получается, но мы гнем свою линию и идем к цели", - цитирует Зинченко Украинская ассоциация футбола.

Напомним, сегодня, 7 июня, Украина сыграет с Сербией в рамках отбора на Евро-2020.

Онлайн-трансляция матча будет доступна на нашем сайте в 21:45.

В прямом эфире матч покажет телеканал Украина.

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Теги: сборная Украины по футболу, Александр Зинченко, сборная Сербии по футболу
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