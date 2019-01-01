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Стало известно, где Динамо проведет летний сбор

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Динамо объявило, где проведет летний сбор
Динамо объявило, где проведет летний сбор
ФК Динамо Киев

Руководство киевского Динамо рассказало о подготовке команды к следующему сезону.

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Как сообщает пресс-служба клуба, футболисты будут в отпуске до 24-го июня, а потом прибудут в расположение киевского клуба. На 4 дня позже, 28-го июня, приедут игроки, которые задействованы в своих сборных.

Уже 30 июня киевляне отправятся в Австрию, где проведут летний учебно-тренировочный сбор. Также у Динамо запланировано несколько товарищеских встреч, о которых будет объявлено позднее.

В Австрии "бело-синие" проведут две недели и вернутся в Украину 14 июля, после чего начнут подготовку к матчу с Шахтером за Суперкубок Украины.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо продлило контракт с главным тренером команды Александром Хацкевичем. 

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Теги: Динамо, чемпионат Украины по футболу, футбол, тренировочный сбор, межсезонье
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