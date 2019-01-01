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Фонсека в ближайшие часы покинет Шахтер - источник

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Португальский специалист в течение нескольких дней станет у руля римской Ромы.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
ФК Шахтер Донецк

Уход Паулу Фонсеки с поста главного тренера Шахтера и его назначение на аналогичную должность в римской Роме уже решенный вопрос.

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Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, “волки“ сумели договориться с Шахтером о сумме отступных за португальского специалиста. Ожидается, что вместо прописанных 5 миллионов евро в контракте Фонсеки “горняки“ согласились на 2 миллиона евро.

Издание Corriere dello Sport сообщает, что уже в ближайшие несколько часов Фонсека расторгнет контракт с Шахтером, а Рома до конца следующей недели объявит о его назначении.

По информации Sky Sport, Фонсека прилетит в Рим уже 10-го июня и подпишет контракт.

Ранее сообщалось, что экс-ассистент Мирчи Луческу может сменить Паулу Фонсеку на посту главного тренера Шахтера.

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Теги: Паулу Фонсека, Шахтер, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, контракт, Рома
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