Украина - Сербия: на матче ожидается аншлаг

Сборная Украины сыграет на заполненном стадионе.

Сегодня, 7-го июня, Украина примет сборную Сербии в рамках отбора на Евро-2020. Нашу сборную ожидает мощная поддержка, поскольку почти все билеты на поединок выкуплены.

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Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, по состоянию на утро 7 июня кассы реализовали около 34 700 билетов. Отметим, что общая вместимости стадиона Арена Львов составляет почти 35 000.

Стоит сказать, что на матче не будет сербских фанатов.

Ранее сообщалось, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко огласил заявку на сегодняшний матч.

Напомним, матч Украина - Сербия состоится во Львове 7-го июня. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.