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Украина - Сербия: на матче ожидается аншлаг

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Сборная Украины сыграет на заполненном стадионе.
Матч Украина - Сербия пройдет при полных трибунах
Матч Украина - Сербия пройдет при полных трибунах
ФФУ (УАФ)

Сегодня, 7-го июня, Украина примет сборную Сербии в рамках отбора на Евро-2020. Нашу сборную ожидает мощная поддержка, поскольку почти все билеты на поединок выкуплены.

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Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, по состоянию на утро 7 июня кассы реализовали около 34 700 билетов. Отметим, что общая вместимости стадиона Арена Львов составляет почти 35 000.

Стоит сказать, что на матче не будет сербских фанатов.

Ранее сообщалось, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко огласил заявку на сегодняшний матч.

Напомним, матч Украина - Сербия состоится во Львове 7-го июня. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что в прямом эфире матч покажет телеканал Украина.

Вашему вниманию прогнозы букмекеров на этот поединок, а также история противостояний между сборными Сербии и Украины.

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Теги: сборная Украины по футболу, сборная Сербии по футболу, Евро-2020, Аншлаг, Арена Львов, футбол, билеты
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