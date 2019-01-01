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Шевченко не включил Марлоса в заявку сборной Украины на матч против Сербии

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Вне игры также оказались Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко.
Марлос (справа)
Марлос (справа)
ФФУ (УАФ)

Официальный сайт Украинской ассоциации футбола объявил заявку национальной команды Украины на поединок отборочного турнира к Евро-2020 против сборной Сербии.

Главный тренер команды Андрей Шевченко включил в заявку 23 из 26-ти футболистов, находящихся в расположении сборной.

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Ожидаемо, в заявку не попал полузащитник лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко, который продолжает восстановление после травмы. Также Шевченко не включил в список хавбека киевского Динамо Николая Шапаренко.

Неожиданным стал тот факт, что в заявку сборной Украины не попал вингер донецкого Шахтера Марлос. Стоит сказать, что сегодня, 7-го июня, футболист отмечает свой 31-й день рождения. 

Напомним, матч Украина - Сербия состоится во Львове 7-го июня. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что в прямом эфире матч покажет телеканал Украина.

Вашему вниманию прогнозы букмекеров на этот поединок, а также история противостояний между сборными Сербии и Украины.

Ранее сообщалось, что на матче Украина - Сербия не будут присутствовать сербские болельщики.

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Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу, сборная Сербии по футболу, футбол, Евро-2020, заявка на матч
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