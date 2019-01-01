Стало известно, в каких формах сыграют Украина и Сербия

Сборная Украины проведет матч в традиционной желтой форме.

Стало известно, в какой форме сыграет сборная Украины ФФУ (УАФ)

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола рассказала, в каких комплектах формы сборная Украины сыграет против Сербии в рамках квалификации на Евро-2020.

Наша команда выйдет на поле в традиционном желтом комплекте формы. Вратарь будет одет в черную экипировку.

Форма, в которой сыграет сборная Украины ФФУ (УАФ)

Гости сыграют в красной форме, а их вратарь - в зеленой.

Форма, в которой сыграет сборная Сербии ФФУ (УАФ)

Напомним, матч Украина - Сербия состоится во Львове 7-го июня. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Комплекты форм сборных Украины и Сербии ФФУ (УАФ)

Отметим, что в прямом эфире матч покажет телеканал Украина.

Вашему вниманию прогнозы букмекеров на этот поединок, а также история противостояний между сборными Сербии и Украины.