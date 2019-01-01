Стало известно, в каких формах сыграют Украина и Сербия
Сборная Украины проведет матч в традиционной желтой форме.
Пресс-служба Украинской ассоциации футбола рассказала, в каких комплектах формы сборная Украины сыграет против Сербии в рамках квалификации на Евро-2020.
Наша команда выйдет на поле в традиционном желтом комплекте формы. Вратарь будет одет в черную экипировку.
Гости сыграют в красной форме, а их вратарь - в зеленой.
Напомним, матч Украина - Сербия состоится во Львове 7-го июня. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.
Отметим, что в прямом эфире матч покажет телеканал Украина.
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