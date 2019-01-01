Сборная Сербии проведет матч против Украины без болельщиков

Сербские фанаты не будут присутствовать на Арене Львов.

Уже сегодня, 7-го июня, сборная Украины сыграет матч отбора на Евро-2020 против Сербии.

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Как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, поединок во Львове пройдет без сербских фанатов. Отмечается, что эту информацию уже подтвердили в Федерации футбола Сербии.

Билеты по гостевой квоте на этот поединок были переданы участникам и ветеранам боевых действий на Донбассе, членам их семей и детям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Напомним, на нашем сайте пройдет онлайн трансляция матча Украина - Сербия, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что в прямом эфире матч покажет телеканал Украина.

Вашему вниманию прогнозы букмекеров на этот поединок, а также история противостояний между сборными Сербии и Украины.