Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сборная Сербии проведет матч против Украины без болельщиков

Комментариев: 0
Сербские фанаты не будут присутствовать на Арене Львов.
Матч Украина - Сербия пройдет без сербских фанатов
Матч Украина - Сербия пройдет без сербских фанатов
ФФУ (УАФ)

Уже сегодня, 7-го июня, сборная Украины сыграет матч отбора на Евро-2020 против Сербии.

Читай также: Сборная Украины провела открытую тренировку на Арене Львов

Как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, поединок во Львове пройдет без сербских фанатов. Отмечается, что эту информацию уже подтвердили в Федерации футбола Сербии.

Билеты по гостевой квоте на этот поединок были переданы участникам и ветеранам боевых действий на Донбассе, членам их семей и детям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Напомним, на нашем сайте пройдет онлайн трансляция матча Украина - Сербия, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что в прямом эфире матч покажет телеканал Украина.

Вашему вниманию прогнозы букмекеров на этот поединок, а также история противостояний между сборными Сербии и Украины.

Поделись:
Теги: сборная Украины по футболу, сборная Сербии по футболу, Евро-2020, футбол, фанаты
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь