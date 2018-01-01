Украина - Колумбия: онлайн трансляция матча чемпионата мира U-20

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В пятницу, 7-го июня, состоится поединок 1/4 финала юношеского чемпионата мира, в котором сборная Украины U-20 будет противостоять сверстникам из Колумбии. Матч пройдет в польском городе Лодзь на стадионе LKS Lodz в 16:30 по киевскому времени.

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Если сборная Украины впервые в истории прошла дальше 1/8 финала на молодежном чемпионате мира с четвертой попытки, то Колумбия в пятый раз пробилась в четвертьфинал из десяти своих попыток,а вот дальше проходили только раз - в 2003 году, когда выиграли бронзу.

Сборная Колумбии вышла из группы с Сенегалом, Польшей и Таити со второго места. В 1/8 финала Колумбия с трудом одолела сборную Новой Зеландии в серии пенальти - 1:1 (5:4 - пен.).

Сборная Украины, в свою очередь, заняла первое место в группе с Нигерией, США и Катаром, после чего без особых проблем прошли барьер в лице сборной Панамы - 4:1.

Перед ответственным поединком наша команда понесла довольно весомую кадровую потерю: "сине-желтым" не поможет голкипер Андрей Лунин, который отправился в расположение национальной команды. Впрочем, Кучерук успешно играл в воротах сборной Украины на ЧЕ в прошлом году и его существенным минусом является только то, что он не играл в предыдущих матчах.

У Колумбии все в строю, а главными звездами этой сборной являются форвард Кучо Эрнандес, являющийся основным нападающим клуба испанской примеры Уэска, и полузащитник голландского Фейеноорда Луис Синистерра.

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение сопернику нашей сборной, принимая ставки на победу колумбийцев с коэффициентом 2.26, в то время как на "желто-синих" - 3.20. Ничья оценивается в 3.15.