УАФ отклонила апелляцию Олимпика

Апелляционным комитет УАФ оставил в силе наказание для донецкого Олимпика.

УАФ оставила в силе наказание для Олимпика ffu.ua

Апелляционный комитет Украинской ассоциации футбола оставил в силе наказание для донецкого Олимпика.

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Как сообщает официальный сайт УАФ, клуб признан виновным в участии в договорных матчах молодежных команд. Теперь составы U-19 и U-21 не смогут сыграть в соревнованиях под эгидой УАФ, УПЛ и ПФЛ в сезоне-2019/20.

Также информируется, что Единак, Счастливцев, Писковский, Козлов, Надирадзе, Степаненко вместо пожизненной дисквалификации получили два года.

Отметим, что дончане могут оспорить решение УАФ в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Ранее сообщалось, что НАБУ проводит обыск в здании Украинской ассоциации футбола.