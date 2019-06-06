Цыганков: Каждый игрок будет биться за страну
Полузащитник Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал предстоящий матч отбора на Евро-2020 против Сербии.
Предыдущий матч Цыганкова в составе сборной на львовской арене против Словакии проходил при пустых трибунах, поэтому футболист ждет хорошей поддержки в матче с сербами.
"Когда я играл здесь со Словакией, тут не было болельщиков. Но, надеюсь, что завтра их будет много. Каждый игрок завтра будет биться за свою страну и отдаст все силы ради положительного результата. А для нас положительный результат - это, конечно, победа", - сказал Цыганков на пресс-конференции.
Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сказал, что предварительно определился с составом на матч с Сербией.
Напомним, матч Украина - Сербия состоится 7 июня во Львове. Онлайн-трансляция матча будет доступна на нашем сайте в 21:45.
Смотреть матч Украина - Сербия можно в прямом эфире на телеканале Украина.
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А х()хлов правильно поляки назвали Б Ы Д Л О М !!!!!