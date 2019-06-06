Цыганков: Каждый игрок будет биться за страну

Виктор Цыганков ждет поддержки от болельщиков на Арене Львов.

Полузащитник Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал предстоящий матч отбора на Евро-2020 против Сербии.

Предыдущий матч Цыганкова в составе сборной на львовской арене против Словакии проходил при пустых трибунах, поэтому футболист ждет хорошей поддержки в матче с сербами.

"Когда я играл здесь со Словакией, тут не было болельщиков. Но, надеюсь, что завтра их будет много. Каждый игрок завтра будет биться за свою страну и отдаст все силы ради положительного результата. А для нас положительный результат - это, конечно, победа", - сказал Цыганков на пресс-конференции.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сказал, что предварительно определился с составом на матч с Сербией.

Напомним, матч Украина - Сербия состоится 7 июня во Львове. Онлайн-трансляция матча будет доступна на нашем сайте в 21:45.

Смотреть матч Украина - Сербия можно в прямом эфире на телеканале Украина.