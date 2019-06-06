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Цыганков: Каждый игрок будет биться за страну

Комментариев: 2
Виктор Цыганков ждет поддержки от болельщиков на Арене Львов.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФФУ (УАФ)

Полузащитник Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал предстоящий матч отбора на Евро-2020 против Сербии.

Предыдущий матч Цыганкова в составе сборной на львовской арене против Словакии проходил при пустых трибунах, поэтому футболист ждет хорошей поддержки в матче с сербами.

"Когда я играл здесь со Словакией, тут не было болельщиков. Но, надеюсь, что завтра их будет много. Каждый игрок завтра будет биться за свою страну и отдаст все силы ради положительного результата. А для нас положительный результат - это, конечно, победа", - сказал Цыганков на пресс-конференции.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сказал, что предварительно определился с составом на матч с Сербией.

Напомним, матч Украина - Сербия состоится 7 июня во Львове. Онлайн-трансляция матча будет доступна на нашем сайте в 21:45.

Смотреть матч Украина - Сербия можно в прямом эфире на телеканале Украина.

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Теги: Виктор Цыганков, сборная Украины по футболу, сборная Сербии по футболу, Евро-2020
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.06.2019, 21:25
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гость
Укропия всегда была , для всего мира, СВИНОЗАГОНОМ !!!!
Укропия соткана из земель разных СТРАН !!!!!

А х()хлов правильно поляки назвали Б Ы Д Л О М !!!!!
гость  (аноним)  06.06.2019, 21:10
Оценка:  0
гость
Когда-то была страна. Сейчас её остатки. Нет страны. Один олигархат и пейсатые замутки.
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