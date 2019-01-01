Шевченко: Понимаем значимость матча с Сербией и надеемся на хорошую поддержку

Андрей Шевченко прокомментировал предстоящий поединок со сборной Сербии в отборе на Евро-2020.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко почти определился с основным составом на матч отбора Евро-2020 против Сербии.

Тренер охарактеризовал команду соперника и прокомментировал новый газон на львовском стадионе.

"По составу определимся завтра, сегодня еще посмотрим тренировку. Все ребята готовы, особых потерь нет. Предварительно я уже определился, но окончательно решим завтра. Особо никаких проблем нет. Мы понимаем значимость игры, с уважением относимся к сопернику. Сербия - хорошая команда. Мы надеемся на хорошую поддержку во Львове, какой она была здесь всегда. Надеемся на хорошую игру.

Травма Миколенко? Миколенко приехал, он тренировался с нами, все в порядке. Не знаю, откуда у вас информация о травме, он готов к игре. Будет ли Лунин в составе - увидите завтра. У нас отличная конкуренция.

Переход Йовича в Реал? Он - очень хороший футболист, я желаю ему удачи, но не в нашей игре.

Почему Сербия давно не выходила на Евро? Бывают сложности в группе. У Сербии есть ряд возрастных футболистов. В целом, это великолепная команда. Каждый игрок здесь представляет топ-клуб, поэтому у этой команды большое будущее.

Сербские игроки очень высокие и хорошо играют головой. Рост особенно у защитников может сыграть большую роль, мы это учитывали. Завтра нам нужно сыграть на втором этаже уверенно.

У Сербии много сильных игроков. Могу выделить Тадича, Митровича, они очень сильно играют на команду.

Новый газон? У нас есть такая информация. но первый тест газона будет сегодня на тренировке. Со стороны мы заглянули уже, я думаю, что поле будет в хорошем состоянии", - сказал Шевченко на предматчевой пресс-конференции во Львове.

Напомним, матч квалификации на Евро-2020 состоится на Арене Львов 7 июня. Следить за онлайн-трансляцией матча можно на нашем сайте.

Отметим, что матч Украина - Сербия в прямом эфире покажет телеканал Украина.