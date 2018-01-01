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Официально: Динамо продлило контракт с Хацкевичем

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Тренер продолжит работать с киевским клубом.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
Getty Images

Футбольный клуб Динамо на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с главным тренером клуба Александром Хацкевичем.

Специалист продолжит работать с киевским клубом на протяжении следующих двух лет.

45-летний тренер возглавил киевское Динамо в 2017 году. За 2 года под руководством Хацкевича клуб смог выиграть лишь Суперкубок Украины. 

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Теги: Динамо, Александр Хацкевич, УПЛ
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