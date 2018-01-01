Официально: Динамо продлило контракт с Хацкевичем
Тренер продолжит работать с киевским клубом.
Футбольный клуб Динамо на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с главным тренером клуба Александром Хацкевичем.
Специалист продолжит работать с киевским клубом на протяжении следующих двух лет.
ФК «Динамо» Київ продовжить співпрацю з Олександром Хацкевичем— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 6 июня 2019 г.
Футбольний клуб «Динамо» підписав новий контракт з 45-річним білоруським фахівцем Олександром Хацкевич, який продовжить працювати на посаді головного тренера першої команди.
Нова угода розрахована на два роки. pic.twitter.com/KqLH41BUyB
45-летний тренер возглавил киевское Динамо в 2017 году. За 2 года под руководством Хацкевича клуб смог выиграть лишь Суперкубок Украины.
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