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В Харькове скончался экс-игрок Динамо, который стал бомжом

Комментариев: 1
Борис Деркач умер в родном Харькове на 56-м году жизни.
Борис Деркач
Борис Деркач
focus.ua

В Харькове скончался экс-игрок Металлиста, московского ЦСКА и киевского Динамо Борис Деркач, который за свою профессиональную карьеру дважды выигрывал Кубок СССР (1988 и 1990). Как сообщает издание Фокус, Деркач умер на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

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В 90-е годы Борис, после завершения спортивной карьеры, стал участником преступной группировки и в итоге попал в тюрьму. На свободу он вышел в 2005-м году, стал работать скаутом в харьковском Металлисте, завел семью.

Однако в конечном итоге Деркач вновь стал употреблять алкоголь и увлекся азартными играми. В итоге он потерял семью, работу и решил уехать на заработки в Камбоджу, откуда перебрался в Малайзию.

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В январе этого года Деркач встретил свое 55-летие в Куала-Лумпуре в статусе бомжа. Весной этого года его госпитализировали в тяжелом состоянии и сотрудники Посольства Украины в Малайзии, а также МИД Украины сумели вернуть Бориса на родину.

Борис Деркач
Борис Деркач
espreso.tv

Металлист 1925 и Харьковская областная государственная администрация предложили футболисту помощь, но он отказался. В Харькове он проживал в квартире своих знакомых, где и умер. Тело футболиста погребено на одном из харьковских кладбищ.

Ранее сообщалось, что умер экс-президент УЕФА, который создал Лигу чемпионов.

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Теги: футбол, смерть, Украина
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Источник: focus.ua

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.06.2019, 17:42
Оценка:  0
гость
Бухарь, бандюган = кладбище!
За все надо платить
zadneprohodchik    06.06.2019, 17:19
Оценка:  -1
zadneprohodchik
Забухал и стал бомжом обычное дело, бухари все так заканчивают.
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