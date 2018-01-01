Шахтер хочет купить бразильского полузащитника за 10 миллионов евро

"Горняки" предпримут попытку подписать игрока Палмейраса в летнее трансферное окно.

Шахтер заинтересован в услугах бразильского полузащитника Палмейраса Артура Гимараэса.

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По информации Bahiaco, “горняки“ готовы заплатить бразильскому клубу сумму в размере до 10 миллионов евро за 21-летнего хавбека. Артур преимущественно играет на позиции левого вингера, но также может выступать в качестве правого вингера и центрфорварда.

Отметим, что права на футболиста принадлежат Палмейрасу, однако за этот клуб он сыграл лишь 8 матчей. Сейчас Артур играет на правах аренды за Баию. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 5 голов и сделал 3 ассиста. Также на его счету 4 матча за сборную Бразилии U-20.

Отметим, что известный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро. Контракт Артура с Палмейрасом рассчитан до 2021-го года.

Ранее сообщалось, что главный тренер Шахтера Паулу Фонсека готов заплатить донецкому клубу часть клаусулы, чтобы его отпустили в Рому.