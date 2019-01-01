Украина - Сербия: видео онлайн трансляция пресс-конференции Шевченко

Вашему вниманию онлайн трансляция пресс-конференции перед поединком в отборе на Евро-2020.

Андрей Шевченко ffu.ua

В четверг, 6-го июня, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщается с журналистами в преддверии матча квалификации на Евро-2020 против Сербии, который пройдет во Львове.

На нашем сайте будет доступна прямая видео-трансляция пресс-конференции, которая начнется в 19:00.

Напомним, матч Украина - Сербия состоится в пятницу, 7-го июня, во Львове на стадионе Арена Львов. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Предлагаем вам ознакомиться с историей встреч между сборными Украины и Сербии, а также с прогнозами букмекеров на предстоящий поединок