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Фонсека готов заплатить Шахтеру часть клаусулы, чтобы уйти в Рому

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Наставник донецкого Шахтера должен встретиться с руководством клуба чтобы обсудить разрыв контракта.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Getty Images

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека близок к уходу в римскую Рому.

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Как сообщает итальянский журналист Джованни Капуано на своей страничке в Twitter, португальский специалист согласовал все условия трехлетнего контракта с "волками". Сейчас Фонсека отправился в Украину, где должен обсудить с руководством Шахтера разрыв соглашения.

Источник отмечает, что 46-летний тренер готов даже заплатить Шахтеру часть пятимиллионной клаусулы, чтобы клуб его отпустил в Рим.

Ранее сообщалось, что экс-ассистент Мирчи Луческу может сменить Паулу Фонсеку на посту главного тренера Шахтера.

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Теги: Паулу Фонсека, Шахтер, чемпионат Украины по футболу, контракт, Рома, футбол, вне игры
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