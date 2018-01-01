Фонсека готов заплатить Шахтеру часть клаусулы, чтобы уйти в Рому

Наставник донецкого Шахтера должен встретиться с руководством клуба чтобы обсудить разрыв контракта.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека близок к уходу в римскую Рому.

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Как сообщает итальянский журналист Джованни Капуано на своей страничке в Twitter, португальский специалист согласовал все условия трехлетнего контракта с "волками". Сейчас Фонсека отправился в Украину, где должен обсудить с руководством Шахтера разрыв соглашения.

Источник отмечает, что 46-летний тренер готов даже заплатить Шахтеру часть пятимиллионной клаусулы, чтобы клуб его отпустил в Рим.

Tra #Fonseca e la #Roma c'è accordo totale e un patto di ferro. Il tecnico vola in Ucraina per liberarsi dallo Shakhtar ed è disponibile anche a pagare parte della clausola da 5 milioni se dovessero esserci problemi



(#CorSport) — Giovanni Capuano (@capuanogio) 6 июня 2019 г.

Ранее сообщалось, что экс-ассистент Мирчи Луческу может сменить Паулу Фонсеку на посту главного тренера Шахтера.