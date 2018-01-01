Хацкевич провел встречу с Суркисом

Наставник "бело-синих" сообщил, что переговоры продолжаются.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич сегодня, 5 июня, провел встречу с президентом "бело-синих" Игорем Суркисом, чтобы решить вопрос дальнейшего трудоустройства.

"Пока ничего утвердительного сказать не могу. Мы находимся с Игорем Михайловичем в состоянии переговорного процесса. Постараемся закрыть этот вопрос до конца текущей неделе. Возможно, даже завтра.

Так что по состоянию на данный момент не верьте ничему, что сейчас пишется в СМИ. В том числе, и тому, что есть якобы договоренность, в рамках которой я обязан либо вывести Динамо в групповой турнир Лиги чемпионов, либо автоматически подать в отставку. Ни о чем таком речи не было. Сейчас вообще нет еще никаких договоренностей. Наши переговоры продолжаются", - заявил Хацкевич.