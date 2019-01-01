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Малиновский: Зинченко не звал меня в Ман Сити

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Украинский легионер хочет попробовать свои силы в чемпионате Англии или Италии.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
ФФУ

Полузащитник сборной Украины и бельгийского Генка Руслан Малиновский заявил, что в данный момент собирается сменить клубную прописку и переехать в более сильный чемпионат. По словам украинца, ему больше всего импонирует первенства Англии и Италии.

"Я верю, что нет предела для совершенствования. После трех с половиной лет в Бельгии, выигрыша первенства страны и индивидуальной награды, настало время сделать шаг вперед - сменить обстановку и попробовать себя в более сильном чемпионате.

В каком клубе хотел бы играть? Конечно, мечты мечтами, но посмотрим, какое предложение будет. Я с женой, со своей семьей, с агентом переговорю, и мы решим, что будет лучше для меня и для всех нас. Англия и Италия - они мне близки по всем факторами: и по чемпионату, и по атмосфере.

Зинченко к себе в Манчестер Сити не звал. Нужно быть объективным, что это другой уровень", - цитирует Малиновского пресс-служба УАФ (бывшая - ФФУ).

Напомним, ранее Малиновский намекнул на свой уход из Генка. Интерес к Руслану проявляет ряд европейских клубов, в том числе из Ла Лиги, Серии А и чемпионата Португалии.

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