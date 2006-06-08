Украина - Люксембург: история противостояний команд

Украина и Люксембург сыграют свой пятый матч в истории.

Сборная Украины примет команду из Люксембурга в ответном матче квалификации Евро-2020. Поединок пройдет во Львове на стадионе Арена Львов в понедельник, 10-го июня.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Украина - Люксембург, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Всего в своей истории команды встречались 4 раза. Три поединка были сыграны в отборах к чемпионату Европы по футболу, а один поединок состоялся в рамках товарищеских встреч.

История встреч сборных Украины и Люксембурга:

25.03.2019 Люксембург - Украина 1:2 (Чемпионат Европы 2020, Отборочные матчи)

14.06.2015 Украина - Люксембург 3:0 (Чемпионат Европы 2016, Отборочные матчи)

15.11.2014 Люксембург - Украина 0:3 (Чемпионат Европы 2016, Отборочные матчи)

08.06.2006 Люксембург - Украина 0:3 (Товарищеские матчи 2006)

Отметим, что матч Украина - Люксембург в прямом эфире покажут телеканалы Украина и Футбол 1.