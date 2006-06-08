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Украина - Люксембург 1:0 онлайн трансляция матча отбора на Евро-2020

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Сборная Украины сыграет ответный матч с Люксембургом. Следите за событиями этого поединка в нашей онлайн трансляции.
Украина - Люксембург: онлайн трансляция матча
Украина - Люксембург: онлайн трансляция матча
ffu.ua

Сборная Украины примет команду из Люксембурга в ответном матче квалификации Евро-2020. Поединок пройдет во Львове на стадионе Арена Львов в понедельник, 10-го июня, в 21:45 по киевскому времени.

Сборные встречались в своей истории четыре раза и во всех четырех матчах побеждала украинская команда. Последняя встреча прошла в Люксембурге в рамках отбора на Евро-2020, где подопечные Шевченко вырвали победу со счетом 2:1. 

История встреч сборных Украины и Люксембурга:

25.03.2019 Люксембург - Украина 1:2 (Чемпионат Европы 2020, Отборочные матчи)

14.06.2015 Украина - Люксембург 3:0 (Чемпионат Европы 2016, Отборочные матчи)

15.11.2014 Люксембург - Украина 0:3 (Чемпионат Европы 2016, Отборочные матчи)

08.06.2006 Люксембург - Украина 0:3 (Товарищеские матчи 2006)

Напомним, что Украина без поражений стартовала в отборе к Евро-2020. В матче против Португалии наша команда сыграла в нулевую ничью, а в Люксембурге украинцы одержали победу со счетом 2:1.

В прямом эфире матч Украина - Люксембург покажет телеканал Украина.

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Теги: сборная Украины по футболу, сборная Люксембурга, Евро-2020, футбол, онлайн трансляция
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