Павелко - об обыске НАБУ: Врагам украинского футбола скажу лишь одно - не дождетесь
Президент Украинский ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал информацию, связанную с проведением обысков в здании УАФ.
"Друзьям спасибо за поддержку. Врагам украинского футбола скажу лишь одно: не дождетесь.
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В УАФ все хорошо, команда работает в штатном режиме и мы готовимся к важным для Украины поединкам - матчу 1/4 финала ЧМ-2019 сборной U-20 7 июня в Польше и квалификационным матчам Евро-2020 национальной сборной, которые состоятся во Львове 7 и 10 июня.
Кстати, в целом УАФ занимается 20 национальными сборными и всем им, а также их верным болельщикам, желаю только побед и новых достижений. Слава Украине", - написал Павелко на своей страничке в Facebook.
Ранее сообщалось, что президента УАФ Андрея Павелко вызвали на допрос в Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) .
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