НАБУ проводит обыск в здании Украинской ассоциации футбола

Национальное антикоррупционное бюро Украины выступило с официальным заявление по поводу обыска в УАФ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины рассказало об обыске в здании Украинской ассоциации футбола.

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“Детективы НАБУ проводят обыски в здании Федерации футбола Украины. Следственные действия санкционированы постановлением суда и осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений при закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием“, - говорится в официальном заявлении НАБУ.

Детективи #НАБУ здійснюють обшуки у будівлі «Федерації футболу України». Слідчі дії санкціоновані ухвалою суду та здійснюються в межах розслідування можливих зловживань при закупівлях коштом державного бюджету робіт та послуг із будівництва футбольних полів зі штучним покриттям pic.twitter.com/ayZHfjbcKc — NAB Ukraine (@nab_ukr) 5 июня 2019 г.

На данный момент в здании УАФ находится около 30 представителей НАБУ, которые изымают документы в соответствии с расследованием дела.

Напомним, 17-го мая Федерация футбола Украины была переименована в Украинскую ассоциацию футбола.