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НАБУ проводит обыск в здании Украинской ассоциации футбола

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Национальное антикоррупционное бюро Украины выступило с официальным заявление по поводу обыска в УАФ.
Здание Украинской ассоциации футбола
Здание Украинской ассоциации футбола
ffu.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины рассказало об обыске в здании Украинской ассоциации футбола.

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“Детективы НАБУ проводят обыски в здании Федерации футбола Украины. Следственные действия санкционированы постановлением суда и осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений при закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием“, - говорится в официальном заявлении НАБУ.

На данный момент в здании УАФ находится около 30 представителей НАБУ, которые изымают документы в соответствии с расследованием дела.

Напомним, 17-го мая Федерация футбола Украины была переименована в Украинскую ассоциацию футбола.

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Теги: НАБУ, ФФУ, УАФ, футбол, Украина, вне игры, обыск
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