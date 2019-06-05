Цыганков - о матче с Сербией: Нет никакого волнения, есть сконцентрированная работа

Виктор Цыганков прокомментировал предстоящий матч против Сербии.

Полузащитник сборной Украины и киевского Динамо Виктор Цыганков считает, что предстоящий матч квалификации Евро-2020 против Сербии будет непростым.

"Все хорошо. В сборной, как всегда, хорошая атмосфера. Работаем с огромным желанием, все идет по плану.

Нет никакого волнения, есть сконцентрированная работа на тренировках. Мы стараемся выполнить то, что требует от нас тренерский штаб, поэтому готовимся в обычном режиме.

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В национальной команде тренерский штаб традиционно уделяет немало внимания тактике, а тренировки всегда вызывают интерес. Наставники подходят к каждому футболисту, рассказывают, какие у него функции и что ему следует делать на поле. Как следствие, каждый исполнитель хорошо осознает, как следует действовать в конкретной игре.

В составе Сербии - качественные игроки, каждый из которых выступает в Европе, постоянно находится на слуху. Мы знаем, что у сербов достаточно боевая квалифицированная команда, которая сыграла вничью с Португалией на выезде. Одно можно сказать точно - будет непростая игра. И мы надеемся, что наши болельщики придут и поддержат нас, а мы подарим им победу", - приводит слова Цыганкова официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Напомним, матч Украина - Сербия состоится во Львове в пятницу, 7-го июня. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что на матче Украина - Сербия будет работать испанская бригада арбитров.