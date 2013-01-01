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Экс-ассистент Луческу может сменить Фонсеку на посту главного тренера Шахтера

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У донецкого клуба в скором времени может появиться новый главный тренер.
Антонио Карлос Заго
Антонио Карлос Заго
ФК Шахтер Донецк

Бразильский специалист Антонио Карлос Заго может сменить Паулу Фонсеку на посту главного тренера донецкого Шахтера.

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По информации итальянского издания Corriere dello Sport, Заго, который в период с 2013-го по 2015-й год был помощником Мирчи Луческу в тренерском штабе "горняков", является одним из основных кандидатов на эту должность.

Ранее сообщалось, что главный тренер Шахтера Паулу Фонсека согласовал условия контракта с римской Ромой.

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Теги: Паулу Фонсека, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, тренер
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