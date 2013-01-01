Экс-ассистент Луческу может сменить Фонсеку на посту главного тренера Шахтера

У донецкого клуба в скором времени может появиться новый главный тренер.

Бразильский специалист Антонио Карлос Заго может сменить Паулу Фонсеку на посту главного тренера донецкого Шахтера.

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По информации итальянского издания Corriere dello Sport, Заго, который в период с 2013-го по 2015-й год был помощником Мирчи Луческу в тренерском штабе "горняков", является одним из основных кандидатов на эту должность.

Ранее сообщалось, что главный тренер Шахтера Паулу Фонсека согласовал условия контракта с римской Ромой.