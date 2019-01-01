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Украина - Сербия: прогноз и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2020

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Украина примет Сербию в матча отбора на Евро-2020.
Украина - Сербия: прогноз на матч
Украина - Сербия: прогноз на матч
ffu.ua

В пятницу, 7-го июня, во Львове состоится матч квалификации на Евро-2020 между сборными Украины и Сербии. Встреча состоится на Арене Львов в 21:45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, чуть больше шансов на победу у сборной Украины. Так, в компании Parimatch ставки на победу “сине-желтых“ принимают с коэффициентом 2.70, в то время как успех Сербии оценили в 3.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.00.

Специалисты из bet365 также отдают предпочтение украинской команде, принимая ставки на ее успех с коэффициентом 2.62, а на победу гостей - 3.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 2.87. Такие же коэффициенты установили и в конторе William Hill.

Напомним, следить за онлайн трансляцией матча Украина - Сербия можно будет на нашем сайте.

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Теги: сборная Украины по футболу, сборная Сербии по футболу, Евро-2020, футбол, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров
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