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Украина - Сербия: матч рассудит испанская бригада

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Украина сыграет со сборной Сербии в рамках отбора на Евро-2020.
Антонио Матео Лаос
Антонио Матео Лаос
Getty Images

Сборная Украины примет Сербию в матче отбора на Евро-2020. Поединок состоится во Львове в пятницу, 7-го июня, на Арене Львов.

Как сообщает сайт Украинской ассоциации футбола, встречу обслужит испанская бригада арбитров.

Главным арбитром назначили Антонио Матео Лаоса, которому на линиях будут помогать По Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Резервным судьей выступит Хосе Луис Мунуера Монтеро.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Украина - Сербия, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что в прямом эфире этот поединок покажут телеканалы Украина и Футбол 1.

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Теги: сборная Украины по футболу, сборная Сербии по футболу, Евро-2020, футбол, бригада арбитров
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