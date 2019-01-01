Украина - Сербия: матч рассудит испанская бригада
Украина сыграет со сборной Сербии в рамках отбора на Евро-2020.
Сборная Украины примет Сербию в матче отбора на Евро-2020. Поединок состоится во Львове в пятницу, 7-го июня, на Арене Львов.
Как сообщает сайт Украинской ассоциации футбола, встречу обслужит испанская бригада арбитров.
Главным арбитром назначили Антонио Матео Лаоса, которому на линиях будут помогать По Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Резервным судьей выступит Хосе Луис Мунуера Монтеро.
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Украина - Сербия, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.
Отметим, что в прямом эфире этот поединок покажут телеканалы Украина и Футбол 1.
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