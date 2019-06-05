Фонсека согласовал с Ромой условия трехлетнего контракта - СМИ

Наставник донецкого Шахтера близок к переезду в Италию.

Руководство Ромы в Мадриде провело встречу с главным тренером донецкого Шахтера Паулу Фонсекой, чтобы обсудить возможное сотрудничество.

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Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, стороны согласовали условия трехлетнего контракта. Теперь будущее специалиста зависит от Шахтера, который может отпустить его бесплатно, несмотря на клаусулу в размере 5 миллионов евро за досрочное расторжение контракта.

Ранее сообщалось, что президент Шахтера Ринат Ахметов признался, что готов отпустить Фонсеку в европейский топ-клуб.