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Фонсека согласовал с Ромой условия трехлетнего контракта - СМИ

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Наставник донецкого Шахтера близок к переезду в Италию.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
ФК Шахтер Донецк

Руководство Ромы в Мадриде провело встречу с главным тренером донецкого Шахтера Паулу Фонсекой, чтобы обсудить возможное сотрудничество. 

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Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, стороны согласовали условия трехлетнего контракта. Теперь будущее специалиста зависит от Шахтера, который может отпустить его бесплатно, несмотря на клаусулу в размере 5 миллионов евро за досрочное расторжение контракта.

Ранее сообщалось, что президент Шахтера Ринат Ахметов признался, что готов отпустить Фонсеку в европейский топ-клуб.

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Теги: Паулу Фонсека, Шахтер, чемпионат Украины по футболу, Рома, чемпионат Италии по футболу, футбол
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trgvm1    05.06.2019, 09:02
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trgvm1
гага все валят ріжего татарина гагага
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