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Украина - Сербия: история противостояний команд

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Сборная Украины сыграет с Сербией в четвертый раз в своей истории.
Украина - Сербия: статистика встреч
Украина - Сербия: статистика встреч
ffu.ua

Сборная Украины сыграет с национальной командой Сербии во Львове в пятницу, 7-го июня. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется в 21:45 по киевскому времени. 

В своей истории сборные Украины и Сербии по футболу встречались лишь 3 раза, при это две встречи проходили в рамках товарищеских матчей и один раз - на Кипрском международном турнире.

Все поединки заканчивались “сухой“ победой украинской команды.

Статистика встреч сборных Украины и Сербии:

15.11.2016 Украина - Сербия 2:0 (Товарищеский матч, 2016)

11.02.2009 Сербия - Украина 0:1 (Кипрский международный турнир 2009, Финал)

26.03.2008 Украина - Сербия 2:0 (Товарищеский матч, 2008)

Вашему вниманию также прогнозы букмекеров на предстоящий матч отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Сербии.

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Теги: сборная Украины по футболу, сборная Сербии по футболу, история противостояний, футбол, Евро-2020
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