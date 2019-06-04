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Лунин покинул расположение юношеской сборной Украины

Комментариев: 2
Голкипер присоединится к национальной сборной Украины под руководством Андрея Шевченко.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
ffu.ua

Украинский голкипер Андрей Лунин, который помог молодежной сборной Украины U-20 выйти в 1/4 финала чемпионата мира, больше не примет участия в турнире в Польше.

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Футболист отправится в расположение национальной команды Украины под руководством Андрея Шевченко, чтобы готовиться к матчам отбора на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

"Продолжать работать и верить. Спасибо, команда, за это время, победы и эмоции. Удачи и хорошей подготовки, чтобы сделать все для полуфинала", - написал Лунин на своей страничке в Instagram.

Напомним, уже 7 июня сборная Украины сыграет в отборе на Евро-2020 против Сербии. Этот матч покажут телеканалы Украина и Футбол 1.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Украина - Сербия. Начало поединка - в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что один из лидеров сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич не сможет сыграть в матче против Украины.

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Теги: Андрей Лунин, сборная Украины по футболу, сборная Украины U-20, Украина, футбол, Евро-2020
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Комментариев (2)
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SergioV    04.06.2019, 14:02
Оценка:  0
SergioV
Андрюха, извини но ты не прав.
гость  (аноним)  04.06.2019, 13:55
Оценка:  +1
гость
Шевченко совсем тупой??? Снять с ЧМ основного вратаря для чего??? Чтобы сидел на лавке???
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