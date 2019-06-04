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На Закарпатье болельщики жестоко избили арбитра во время матча

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Ужасный инцидент произошел в матче Высшей лиги чемпионата области.
Фанаты избили арбитра во время матча
Фанаты избили арбитра во время матча
zakarpattya.net.ua

Неприятный инцидент произошел во время матча чемпионата Высшей лиги Закарпатской области между командами ФК Карпаты (Дубовое) и ФК Поляна.

Как сообщает zakarpattya.net.ua, во время поединка болельщики выбежали на поле и напали на главного арбитра.

Фанаты избили арбитра во время матча
Фанаты избили арбитра во время матча
zakarpattya.net.ua

Источник сообщает, что фанаты Карпат остались недовольны работой рефери, который удалил вратаря их команды, что и стало причиной драки. Потасовку удалось остановить только после вмешательства полиции.

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При этом Федерация футбола Закарпатья сообщает, что в избиении рефери также принимал участие бывший главный тренер Карпат. Данный инцидент будет рассмотрен на совместном заседании КДК и Федерации футбола Закарпатья. По его итогам будет принято решение о мере наказания для клуба.

Ранее сообщалось, что фанаты винницкой Нивы избили судью сразу после матча.

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Теги: Украина, Закарпатье, футбол, драка, фанаты, арбитр, скандал
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Комментариев (1)
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werytas    04.06.2019, 11:09
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werytas
Два дыбила- это сила! А толпа- совсем улёт. Бьют ногами лежачего одни дыбилы, а снимют на видео и ржут дети этих дыбилов. Мне страшно за будущее нашей страны.
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