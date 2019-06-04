На Закарпатье болельщики жестоко избили арбитра во время матча

Ужасный инцидент произошел в матче Высшей лиги чемпионата области.

Неприятный инцидент произошел во время матча чемпионата Высшей лиги Закарпатской области между командами ФК Карпаты (Дубовое) и ФК Поляна.

Как сообщает zakarpattya.net.ua, во время поединка болельщики выбежали на поле и напали на главного арбитра.

Фанаты избили арбитра во время матча zakarpattya.net.ua

Источник сообщает, что фанаты Карпат остались недовольны работой рефери, который удалил вратаря их команды, что и стало причиной драки. Потасовку удалось остановить только после вмешательства полиции.

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При этом Федерация футбола Закарпатья сообщает, что в избиении рефери также принимал участие бывший главный тренер Карпат. Данный инцидент будет рассмотрен на совместном заседании КДК и Федерации футбола Закарпатья. По его итогам будет принято решение о мере наказания для клуба.

Ранее сообщалось, что фанаты винницкой Нивы избили судью сразу после матча.