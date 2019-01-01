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Украина U-21 - Кипр U-21 3:0 Видео голов и обзор матча

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Подопечные Руслана Ротаня разгромили сверстников из Кипра.
Украина U-21 - Кипр U-21 3:0
Украина U-21 - Кипр U-21 3:0
ffu.ua

Молодежная сборная Украины U-21 вышла в финал турнира памяти Валерия Лобановского. Украинцы одержали уверенную победу над Кипром со счетом 3:0.

Голы в составе нашей команды Руслана Ротаня забили Кожушко и Топалов. Еще один мяч в свои ворота срезал киприот Папамичел.

Смотрите видеообзор этого поединка.

Украина U-21 – Кипр U-21 3:0
Голы: Кожушко 28, Папамичалис 48 (автогол), Топалов 58

Украина: Кожухарь (Трубин, 69), Быков, Топалов (Вакуло, 63), Леднев (Мудрык, 59), Козак (Крыськив, 59), Алибеков, Кожушко (Мосийчук, 62), Смирный (Лунев, 69), Семенихин, Якимец, Стецков. 

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Теги: Украина, Мемориал Лобановского, Кипр, U-21
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