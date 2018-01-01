Сборная Украины U-20 впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ

Подопечные Петракова в 1/8 финала уверенно переиграли Панаму.

Сборная Украины U-20 под руководством Александра Петракова разгромила Панаму в 1/8 финала чемпионата мира и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал турнира.

Обе команды начали матч очень осторожно и первый удар по воротам состоялся только на 23-й минуте. Он же стал позволил открыть счет в матче - Сикан в одно касание после отличной передачи Конопли пробил точно в угол ворот панамцев. После этого украинцы немного отдали инициативу сопернику, перейдя на игру на контратаках, но второй гол забили после стандарта. На 41-й минуте после подачи углового ошибся вратарь соперника, отбивший мяч в свою перекладину, в первым на отскоке был Попов, который головой отправил круглого в сетку.

Еще до перерыва Украина "добила" соперника, когда перед самым финальным свистком Сикан оформил дубль, замкнув прострел Юхима Конопли после контратаки.

Сразу после перерыва Панама один гол отыграла, но развить успех им не позволили украинцы, которые сбивали темп игры, изредка атакуя. Такая игра незадолго до финального свистка позволила еще раз забить - после неудачного удара Дришлюка мяч оказался у Булецы, который точным ударом в угол установил окончательный счет.

Таким образом, украинцы с четвертой попытки вышли в четвертьфинал молодежного чемпионата мира U-20. Трижды до этого украинская молодежка пыталась преодолеть стадию 1/8 финала, но неудачно.

В четвертьфинале мундиаля Украина сыграет с Колумбией, которая в 1/8 финала обыграла Новую Зеландию в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время. Матч состоится 7 июня.

Украина – Панама 4:1

Голы: Сикан, 23, 45+1, Попов, 41, Булеца, 83 — Уокер, 50

Украина: Лунин – Конопля, Бондарь, Попов, Бескоровайный, Корниенко – Дришлюк, Чех – Цитаишвили (Кащук, 63), Сикан (Супряга, 67), Булеца (Устыменко, 85).

Панама: Димас – Р.Родригес, Харви, Гамбоа, Трехос, Бенитес (Т.Родригес, 72) – Уэст, Уокер, Гриффитс, Валанта (Маккензи, 64) – Бристан (Варгас, 46)

Предупреждения: Сикан, Дришлюк – Трехос