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Виктор Скрипник возглавил Зарю

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Контракт с экс-наставником Вердера подписан на 3 года.
Виктор Скрипник возглавил Зарю

Заря объявила о назначении на пост главного тренера команды украинского специалиста Виктора Скрипника. 

Контракт с тренером рассчитан на 3 года.

Презентация Скрипника в качестве нового наставника Зари состоится 18 июля на запорожской Славутич-Арене.

Последним местом работы 49-летнего специалиста была латвийская Рига, с которой он стал чемпионом страны и выиграл Кубок Латвии. До этого Скрипник два года, с 2014-го по 2016-й, тренировал бременский Вердер.

По итогам нынешнего сезона Заря заняла 5-е место в чемпионате и начнет свои выступления в ЛЕ-2019/20 с квалификации. 

Напомним, 31 мая Заря разорвала контракт с украинским специалистом Юрием Вернидубом.

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Теги: Заря (Луганск), Виктор Скрипник, Украина, УПЛ
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