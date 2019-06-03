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Официально: Динамо подписало контракт с Кадири

Комментариев: 4
Первая летняя покупка киевлян.
Мохамед Кадири
Мохамед Кадири
ФК Динамо Киев

Полузащитник Аустрии Мохамед Кадири стал игроком киевского Динамо. От этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Срок соглашения рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на один сезон. За Динамо Кадири будет выступать под игровым номером "6".

Примечательно, что футболист является универсалом - он может играть не только на позиции опорного полузащитника, но и в центре защиты.

Сумма сделки не разглашается. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

Отметим, что сезон-2018/2019 Кадири провел в аренде в тульском Арсенале. Он провел за "канониров" во всех турнирах 27 матчей, в которых забил два гола.

Ранее СМИ сообщали, что наставник Динамо Александр Хацкевич уйдет из киевского клуба.

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Теги: Динамо Киев, Мохамед Кадири, Украина, УПЛ
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  03.06.2019, 18:31
Оценка:  0
гость
Прикольный универсал аднака может и в защите играть и в обороне. А пока на лавке запасных то и за пивом сбегает
Blackdzhack    03.06.2019, 18:24
Оценка:  0
Blackdzhack
Купили - молодцы. Придёт новый тренер (может быть) - и он ему не впёрся, что тогда? Или это предпосылка для подписания опять Хаца?
гость  (аноним)  03.06.2019, 18:00
Оценка:  +1
гость
Суркисов на ХУ й
гость  (аноним)  03.06.2019, 17:58
Оценка:  +1
гость
О, еще один супермарио. Также, как и куча бразильцев до него будет греть банку за нормальное бабло и отправят опять куда-то. Бессмысленные телодвижения сурка...
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