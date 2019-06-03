Официально: Динамо подписало контракт с Кадири

Первая летняя покупка киевлян.

Полузащитник Аустрии Мохамед Кадири стал игроком киевского Динамо. От этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Срок соглашения рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на один сезон. За Динамо Кадири будет выступать под игровым номером "6".

Примечательно, что футболист является универсалом - он может играть не только на позиции опорного полузащитника, но и в центре защиты.

Сумма сделки не разглашается. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

Отметим, что сезон-2018/2019 Кадири провел в аренде в тульском Арсенале. Он провел за "канониров" во всех турнирах 27 матчей, в которых забил два гола.

Ранее СМИ сообщали, что наставник Динамо Александр Хацкевич уйдет из киевского клуба.