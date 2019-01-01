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Фонсека может возглавить Рому на этой неделе

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Шахтер согласился отпустить португальского специалиста.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Getty Images

Наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека может покинуть свой пост главного тренера уже на этой неделе. Об этом сообщает AffarItaliani.it.

Источник утверждает, что руководство “горняков“ готово отпустить португальского специалиста в Рому, которая очень заинтересована в его услугах. Сообщается, что римляне подпишут с Фонсекой контракт на 2 года, а зарплата 46-летнего тренера в новом клубе составит порядка 3-х миллионов евро, включая бонусы.

Отметим, боссы Ромы должны будут выплатить Шахтеру 5 миллионов евро за досрочное расторжение контракта с португальцем.

Напомним, ранее португальский специалист заявил, что останется в Шахтере еще как минимум на год, пока действует контракт с “горняками“. Хотя президент клуба Ренат Ахметов признался, что готов отпустить Фонсеку в топовый чемпионат.

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Теги: Паулу Фонсека
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