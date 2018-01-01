Стала известна сумма отступных, прописанная в контракте Фонсеки с Шахтером
Римской Роме придется заплатить донецкому клубу 5 миллионов евро за португальского специалиста.
В контракте главного тренера Шахтера Паулу Фонсеки с донецким клубом, который рассчитан до лета 2020-го года, прописаны условия досрочного расторжения.
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Как сообщает издание Siamo la Roma, клубу, который захочет получить специалиста, придется заплатить “горнякам“ 5 миллионов евро компенсации.
При этом источник отмечает, что “волки“ рассчитывают на джентльменское соглашение между Фонсекой и президентом Шахтера Ринатом Ахметовым, который обещал отпустить наставника, если им заинтересуется европейский клуб.
Ранее сообщалось, что наставник Шахтера Паулу Фонсека близок к подписанию трехлетнего контракта с Ромой.
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