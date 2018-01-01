Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стала известна сумма отступных, прописанная в контракте Фонсеки с Шахтером

Комментариев: 0
Римской Роме придется заплатить донецкому клубу 5 миллионов евро за португальского специалиста.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Getty Images

В контракте главного тренера Шахтера Паулу Фонсеки с донецким клубом, который рассчитан до лета 2020-го года, прописаны условия досрочного расторжения.

Читай также: Фонсека: Хочу попасть в топ-чемпионат. Точно не останусь в Шахтере на 12 лет

Как сообщает издание Siamo la Roma, клубу, который захочет получить специалиста, придется заплатить “горнякам“ 5 миллионов евро компенсации. 

При этом источник отмечает, что “волки“ рассчитывают на джентльменское соглашение между Фонсекой и президентом Шахтера Ринатом Ахметовым, который обещал отпустить наставника, если им заинтересуется европейский клуб.

Ранее сообщалось, что наставник Шахтера Паулу Фонсека близок к подписанию трехлетнего контракта с Ромой.

Поделись:
Теги: Паулу Фонсека, Шахтер, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, тренер, контракт, Рома, чемпионат Италии по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь