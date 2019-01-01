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Украина U-20 - Панама U-20 3:1 онлайн трансляция матча 1/8 чемпионата мира

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Следите за текстовой трансляцией поединка Украина - Панама на чемпионате мира U-20.
Онлайн трансляция матча Украина - Панама
Онлайн трансляция матча Украина - Панама

Сборная Украины U-20 попробует впервые в истории выиграть матч плей-офф чемпионата мира и выйти в четвертьфинал турнира.

В понедельник, 3-го июня, подопечные Александра Петракова сразятся со сверстниками из Панамы. Матч пройдет в Тыхы (Польша), на поле стадиона Мейски. Стартовый свисток - в 18:30 по киевскому времени.

Сборная Украины на групповом этапе оказалась сильнее сборных США (2:1) и Катара (1:0), а в последнем поединке на этой стадии расписала результативную ничью со сборной Нигерии (1:1).

Сборная Панамы на этом турнире впервые одержала победу (2:1 с Саудовской Аравией) и перевыполнила план на турнир, пробившись в 1/8 финала.

Стоит напомнить, что это уже четвертый выход сборной Украины этой возрастной категории в плей-офф на чемпионатах мира, однако в трех предыдущих попытках “сине-желтые“ терпели поражение. Будем надеяться, что с четвертой попытки украинцам удастся пробиться в четвертьфинал.

Букмекерские конторы фаворитом противостояния считают сборную Украины. Коэффициент на победу подопечных Петракова – 1.60, тогда как на выигрыш панамцев – 5.95. Ничья в основное время оценивается показателем 3.85. 

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Теги: сборная Украины U-20, сборная Панамы по футболу, чемпионат мира, футбол, U-20, онлайн трансляция
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