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Шаран: У Кулача нет проблем с сердцем

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Наставник Александрии заявил, что организм Владислава вызвал у врачей определенное удивление.
Владимир Шаран
Владимир Шаран

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал решение форварда Владислава Кулача приостановить футбольную карьеру.

"Кулач? У него закончился срок аренды. Он не сыграл за нас ни минуты. Поэтому мы не будем говорить о продолжении сотрудничества. К большому сожалению, это связано с травмой, хотя с сердцем у него нет проблем.

Мы провели обследование у и себя, и в Кропивницком. Да, организм Кулача вызвал у врачей определенное удивление, но у каждого человека своя специфика. Ему можно играть и получать нагрузки. Владислав получил другую травму, из-за которой не смог нам помочь", - приводит слова Шарана пресс-служба Александрии.

Напомним, нападающий Шахтера, выступавший на правах аренды за Александрию, Владислав Кулач приостановил карьеру из-за проблем с сердцем.

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Теги: Владимир Шаран, Владислав Кулач, Александрия, УПЛ
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