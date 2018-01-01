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Лунин сыграет в 1/8 финала чемпионата мира U-20

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Украинский голкипер поможет молодежной сборной в плей-офф.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение оставить голкипер Андрея Лунина в расположении молодежной национальной команды, сообщает пресс-служба УАФ.

На данный момент сборная U-20 выступает на чемпионате мира. В группе со сборными США, Нигерией и Катаром украинцы заняли первое место.

Теперь наша сборная должна сыграть поединок 1/8 финала, который состоится в понедельник, 3 июня (соперник будет известен позже).

Вернется ли Лунин в расположение сборной Украины после матча 1/8 финала - решится после самого поединка.

Напомним, ранее сообщалось, что Лунин 1 июня присоединиться к национальной сборной Украины.

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Теги: футбол, Андрей Лунин, сборная Украины U-20
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Источник: УАФ

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