Лунин сыграет в 1/8 финала чемпионата мира U-20

Украинский голкипер поможет молодежной сборной в плей-офф.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение оставить голкипер Андрея Лунина в расположении молодежной национальной команды, сообщает пресс-служба УАФ.

На данный момент сборная U-20 выступает на чемпионате мира. В группе со сборными США, Нигерией и Катаром украинцы заняли первое место.

Теперь наша сборная должна сыграть поединок 1/8 финала, который состоится в понедельник, 3 июня (соперник будет известен позже).

Вернется ли Лунин в расположение сборной Украины после матча 1/8 финала - решится после самого поединка.

Напомним, ранее сообщалось, что Лунин 1 июня присоединиться к национальной сборной Украины.