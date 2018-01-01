Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Главный тренер Мариуполя стал лучшим тренером 32-го тура УПЛ

Комментариев: 0
Подопечные Александра Бабича успешно провели матч против Зари.
Александр Бабич
Александр Бабич
upl.ua

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич признан лучшим тренером 32-го тура УПЛ, сообщает официальный сайт организации.

Украинский специалист получил средний балл 4,6 благодаря успешному выступлению команды в поединке против Зари.

Напомним, приазовцы выиграли со счетом 3:1, что позволило им финишировать на 4-й строчке УПЛ.

Кроме того, Мариуполь повторил наивысшее достижение в истории клуба и в следующем сезоне выступит в квалификации Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что лучшим игроком заключительного тура стал Виктор Цыганков.

Поделись:
Теги: футбол, Александр Бабич, УПЛ, Мариуполь
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: upl.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь