Главный тренер Мариуполя стал лучшим тренером 32-го тура УПЛ

Подопечные Александра Бабича успешно провели матч против Зари.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич признан лучшим тренером 32-го тура УПЛ, сообщает официальный сайт организации.

Украинский специалист получил средний балл 4,6 благодаря успешному выступлению команды в поединке против Зари.

Напомним, приазовцы выиграли со счетом 3:1, что позволило им финишировать на 4-й строчке УПЛ.

Кроме того, Мариуполь повторил наивысшее достижение в истории клуба и в следующем сезоне выступит в квалификации Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что лучшим игроком заключительного тура стал Виктор Цыганков.