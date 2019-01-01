Вернидуб: Динамо? Перезвоните через пару дней

Украинский специалист ушел от ответа касательно его возможного назначения в киевском клубе.

Луганская Заря официально объявила о расторжении контракта с главным тренером команды Юрием Вернидубом. Украинский специалист не захотел комментировать свой уход, а также отказался комментировать слухи о возможном назначении в Динамо. Об этом сообщает FootBoom.

Читай также: Заря "готовилась" к матчу с Мариуполем в одном из заведений Запорожья

"Не хочу говорить на эту тему. Мне нужно хотя бы день-два побыть наедине с собой. Все причины относительно моего ухода написаны на официальном сайте.

Что еще нужно? Есть ли у меня варианты продолжения карьеры? Когда они будут, тогда вы все узнаете. Все напишут, когда придет время. Динамо? Если хотите, то перезвоните через пару дней", – сказал Вернидуб.

Ранее сообщалось, что наставник "бело-синих" Хацкевич уйдет с поста главного тренера Динамо.