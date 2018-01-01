Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Заря "готовилась" к матчу с Мариуполем в одном из заведений Запорожья - Источник

Комментариев: 0
Журналист не понимает, почему в луганском клубе об этом умалчивают.
Мариуполь - Заря (3:1)
Мариуполь - Заря (3:1)
ФК Мариуполь

Журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас рассказал о причине поражения Зари в заключительном туре чемпионата Украины от Мариуполя (1:3), которое лишило луганчан шансов занять 4-е место в УПЛ.

"Четвертое место Заря упустила еще в понедельник, когда к решающему туру готовилась в одном из заведений Запорожья.

Может, это такой тимбилдинг был, раз всем позволяли нарушать режим? Или сезон для них завершился еще до поездки в Мариуполь? Тренеры и руководители почему-то молчат об этом", – написал Бурбас в своем аккаунте Twitter.

Напомним, ранее луганская Заря расторгла контракт с Юрием Вернидубом.

Поделись:
Теги: Заря, Мариуполь, УПЛ, Украина, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь