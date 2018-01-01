Заря "готовилась" к матчу с Мариуполем в одном из заведений Запорожья - Источник

Журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас рассказал о причине поражения Зари в заключительном туре чемпионата Украины от Мариуполя (1:3), которое лишило луганчан шансов занять 4-е место в УПЛ.

"Четвертое место Заря упустила еще в понедельник, когда к решающему туру готовилась в одном из заведений Запорожья.

Может, это такой тимбилдинг был, раз всем позволяли нарушать режим? Или сезон для них завершился еще до поездки в Мариуполь? Тренеры и руководители почему-то молчат об этом", – написал Бурбас в своем аккаунте Twitter.

Четверте місце Зоря впустила ще в понеділок, коли до вирішального туру «готувалася» в одному з закладів Запоріжжя. Може, це такий тімбілдинг був, раз усім дозволяли порушувати режим? Чи сезон для них завершився ще до поїздки в Маріуполь? Тренери і керівники чомусь мовчать про це.