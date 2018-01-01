Цыганков - лучший игрок заключительного тура УПЛ
Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков стал лучшим игроком заключительного тура минувшего розыгрыша УПЛ. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Напомним, во вчерашнем матче с Александрией вингер киевлян отличился дублем, что позволило Динамо выиграть на выезде со счетом 2:0.
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Отметим, что в борьбе за эту награду 21-летний полузащитник обошел Арни Вильхамссона (Черноморец), Сергея Мякушко (Карпаты) и Тараса Степаненко (Шахтер).
Всего в минувшем сезоне чемпионата Украины Цыганков отыграл 31 матч в футболке "бело-синих", забив 18 голов и совершив 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков стал лучшим игроком минувшего сезона УПЛ по показателю гол+пас.
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