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Де Пена: Горжусь Динамо и футболкой, которую я ношу

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Уругваец намекнул, что останется в Динамо на следующий сезон.
Карлос де Пена
Карлос де Пена
ФК Динамо Киев

Вингер киевского Динамо Карлос де Пена прокомментировал последнюю игру сезона-2018/19 в рамках украинского чемпионата, в которой столичный клуб обыграл Александрию в гостевом матче (2:0).

"Последнюю игру сезона завершили победой! Очень горжусь этой командой и футболкой, которую я ношу! Благодарю фанатов за поддержку! Следующий сезон будет отличным! Давай, Динамо", — написал де Пена в своем Instagram-аккаунте.

Отметим, Де Пена перешел в Динамо в апреле этого года, заключив контракт до конца этого сезона с опцией продления еще на один год. Видимо, 27-летний уругваец остается в киевском клубе на следующий сезон.

Напомним, ранее Хацкевич провел 100-й матч на посту главного тренера Динамо.

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Теги: Карлос Де Пена, Динамо, УПЛ, футбол, Украина
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